Yakalanacağını anladı! Gergedan boynuzlarını bırakıp kaçtı

Türkiye'ye Afrika'dan getirdiği dokuz adet gergedan boynuzunu sokmaya çalışan şahıs Atatürk Havalimanı'nda yakayı ele verdi.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 17:40

İstanbul Atatürk Havalimanı gümrük muhafaza ekipleri, Afrika’dan gelen bir yolcunun bavulunda dokuz adet gergedan boynuzu yakaladı. Nesli tehlikede olan gergedanları kaçak bir şekilde avlayarak bu boynuzların elde edildiği belirtilirken, boynuzların yaklaşık 12 milyon TL değerinde olduğu ortaya çıktı.

Dokuz tane gergedan boynuzu ele geçirildi

Atatürk Havalimanı'nda yaşanan olayda, Afrika'dan İstanbul'a gelen bir yolcunun bagajından şüphelenen gümrük ekipleri, takibe başladı. Takip sırasında yakalanacağını anlayan yolcu, paniğe kapıldı ve bagajı yanına almadan oradan ayrıldı. Bunun üzerine şüpheli bagajı x-ray cihazına koyan ekipler, gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bagaj içerisinde yapılan incelemede, 9 adet gergedan boynuzu ele geçirildi.

Nesli tükenme tehlikesi yaşıyor

Nesli tehlikede olan gergedan boynuzları, Asya'nın bazı bölgelerinde yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. 2008'den bu yana, binden fazlası Güney Afrika'da olmak üzere 6 binden fazla nesli tükenme tehlikesi altında olan Afrika gergedanı kaçakçılar tarafından boynuzları için öldürülüyor.

Tanesi 60 bin dolardan alıcı buluyor

Uzakdoğu’da ise gergedanların boynuzlarının fiyatı altından daha yüksek, Gergedan boynuzu Uzak Doğu tedavi yöntemlerinde önemli bir yer tutarken dekorasyon amaçlı olarak da alıcı buluyor. İddiaya göre, gergedan boynuzları kilosu 60 bin dolardan satılıyor.