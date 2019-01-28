Yağmur Aşık: Eşimin FETÖ'nün f'si ile bile alakası yok!

Yağmur Aşık, eşi Emre Aşık'ı FETÖ'cü olduğu iddiası ile polis ihbar ettiği iddialarına ateş püskürdü.

Güncellenme 28 Ocak 2019 11:06

Dün ortaya atılan iddiaya göre; Yağmur Aşık, 5 Aralık 2018'de, Taksim Polis Merkezi'ne başvuru yaparak eşi Emre Aşık’ın FETÖ’ye üye olduğu gerekçesi ile ihbarda bulunmuştu. Yağmur Aşık sosyal medya hesabından çıkan haberlere Instagram hesabından ateş püskürdü.

Çok çirkin bir iftira

Haklarındaki çıkan haberlerin komple yalan olduğunu belirten Yağmur Aşık, böyle bir ihbarda bulunmadığını, o gün eşi ile kavga esnasında kızgınlıkla bir sürü şey söylediğini, bazı art niyetli kişilerin böyle bir ihbarda bulunduğuna dair suçlamada bulunmasının çok çirkin ve karaktersizlik olduğunu söyledi.

FETÖ’nün F’si ile bile alakası yok

Yağmur Aşık, eşinin FETÖ'nün f'si ile bile alakası olmadığını, gerekli mercilerin zaten araştırıp bunu öğrenebileceğini, 'Çamur at izi kalsın' taktiği ile bunu yapan habercilere servis eden tüm kişilere suç duyurusunda bulunacağını, çocukları ile mutlu ve huzurluyken aralarını bozmak için bu haberi yapanları Allah’a havale ettiğini belirti.

“Elinizi çekin üzerimizden!”

Aşık, “Elinizi çekin üzerimizden! Sizin yapacağınız haberiniz batsın" ifadeleri ile hakkındaki haberleri sert bir dille yalanladı.