Xiaomi'nin yeni modeli dünyada bir ilk olacak

Xiaomi, tanıtmaya hazırlandığı yeni modelinin kamerasında 48 megapiksel sensör bulunacağını duyurdu.

Güncellenme 06 Aralık 2018 22:26

Xiaomi’nin kurucusu dünyaca ünlü Çinli girişimci Lin Bin, yeni tanıtacakları telefonda 48 megapiksel sensör bulunacağını duyurdu.

Çin medyasında yer alan bir habere göre Lin Bin, konu konuda kararlı olduğunu doğruladı.

Huawei'ye rakip olacak

Xiaomi bu yeni modeli ile Huawei'nin geçen ay kullanıcıya sunduğu P20 Pro ve Mate 20 Pro'nun 40 MP'lik kamerasına rakip olacak. Teknoloji severler şimdiden heyecanlanmaya başladı.

Lin Bin bir haftadır kullanıyor

Henüz tanıtılmayan telefon modelinin Lin Bin tarafından bir haftadır kullanıldığı iddia ediliyor.

Kullanıcıya Ocak ayında sunulacak

Öte yandan Lin, telefonun Ocak ayında kullanıcıya sunulacağını duyurdu.

Sensör o markalara ait olacak

Xiaomi’nin çıkarmaya hazırlandığı modelin iddiaya göre, 48MP sensörün Sony IMX586 veya Samsung ISOCELL Bright GM1 olacağı belirtildi.

Xiaomi akıllı saatte de lider oldu

En uygun fiyata satılan akıllı saat modeli Mi Band serisi, tüm dünyada lider konuma geldi. 2018’de küresel giyilebilir teknoloji satışları ve dağıtımları artış göstererek üçüncü çeyrekte 32 milyona ulaştı. Yeni geçen yıla göre yüzde 21,7 öne geçti.

Apple’ı geçti

Bu pastadan 21,5 pay alan Xiaomi, satış ve dağıtımın lideri oldu. Apple, yüzde 13,3 ile Xiaomi'ye en yakın rakip oldu. Yüzde 10,9’luk pay ile Fitbit dikkati çekerken, Huawei’nin payı yüzde 5,9, Samsung’un payı da yüzde 5,6 oldu.

Bu istatistiklerde en fazla dikkati çeken marka ise Xiaomi oldu. Dev Çinli marka, geçen yılın aynı dönemindeki büyüme oranına göre daha da büyüdü.

Geçe seneye göre, yüzde 90,9’luk büyüme gerçekleştiren şirket, pazarın bir numaralı firması Apple alt etmeyi kolay başardı.