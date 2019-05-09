Xiaomi'den tarihe geçen dayanıklılık testi!

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, tarihe geçen bir dayanıklılık testi yaptı.

Güncellenme 09 Mayıs 2019 12:01

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, çok konuşulacak bir dayanıklılık testi yaptı. Firma, Redmi Note 7 modelli telefonunu uzaya doğru fırlatan şirket, çeşitli fotoğraflar çektikten sonra telefonu tekrar yere indirdi.

Telefon uzaya fırlatıldı

Xiaomi, telefonun dayanıklılığını kanıtlamak için Redmi Note 7'yi bir hava balonuna bağlayarak 35 bin metre yükseğe fırlattı. Çıkabildiği en üst noktadaki sıcaklığı eksi 58 santigrat derece olarak açıklayan yetkililer, telefonun sıcaklığının ise 4 derece olduğunu belirtti.

Cihaz sorunsuz çalıştı

Zor koşullar altında 1 KPa atmosferik basınca ulaşan Redmi Note 7, telefona yüklenen bie yazılım sayesinde otomatik olarak bu zorlu koşullarda bile fotoğraf çekmeyi başardı. Şirket, telefonun tekrar yüzeye indikten sonra bile sorunsuz çalıştığını açıkladı.