Xiaomi’den katlanabilir ekranlı telefon!

Samsung, LG ve Huawei’den sonra katlanabilir telefon dünyasına bir yenisi daha eklendi. Xiaomi’de katlanabilir telefon özelliğini duyurdu.

Güncellenme 23 Ocak 2019 20:20

Çinli dev telefon üreticisi Xiaomi, katlanabilir telefon üzerine çalıştığını ilan etti. Şirketin kurucusu ve başkanı olan Lin Bin, şirketin resmi Twitter hesabından yayınladığı videoda cihazı bizzat kullanarak tanıttı.

Tablet ve akıllı telefon teknolojisini bir araya getiren cihazın şuan sadece prototip aşamasında olduğunu olumlu geri dönüşler yapıldığı takdirde seri üretime geçileceği şirket tarafından açıklandı.

Tüm yönlerden kıvrılabiliyor

Xiaomi’ye ait olan konsept telefonu geçtiğimiz günlerde Baidu tarafından sızdırıldı. Esnek bir ekrana sahip olan cihaz, üste ve alta kıvrılabildiği gibi sağa ve sola doğruda kıvrılabiliyor aynı zamanda tablet olarak da kullanılabiliyor.

Ürüne yönelik özelliklerine dair fazla bilgiye yer verilmezken videoda görüldüğü kadarı ile kamera görünmüyor. Video da göze çarpan detay Xiaomi’ye ait katlanabilir cihazın nasıl göründüğü oldu. Yine dikkat çeken bir başka detay ise MIUI işletim sisteminin özelleştirilmiş olarak kullandığı oldu.

Samsung, Huawei ve LG’nin ardından Xiaomi’de yayınladığı prototip ile birlikte 2019 yılının akıllı telefon pazarında bir değişime gidileceği katlanabilir ekran cihazlarının yılı olacağı tahmin ediliyor.