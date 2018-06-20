Xiaomi Mi 8 ne zaman geliyor?

Çin’in dev teknoloji markalarından Xiaomi, Xiaomi Mi 8’in ne zaman satışa sunulacağını ilan etti. Tasarımı ile gündeme gelen cihaz ne kadar olacak?

Güncellenme 20 Haziran 2018 15:21

Geldiği satış rakamları ile iyi bir noktaya gereken Xiaomi, Mi 8 için de bu kez kolları sıvadı. Yeni cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu.

3 farklı model olacak

3 farklı modelle kullanıcı karşısına çıkacak olan Xiaomi Mi 8, Avrupa’da ağustos ayında satışa sunulacağı hedefleniyor. 480 ile 520 Avro arasında fiyata sahip olacak cihazlar Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Exploere Edition ve Xiaomi Mi 8 SE modelleriyle birlikte kullanıcı karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Teknik özellikleri

Xiaomi Mi 8 ile Mi 8 Exploere Edition modelleri 6,21 inç boyutlarına sahip olmakla birlikte Full HD+ (2248*1080) AMOLED ekranı da olacak. 64, 128 ve 256 GB depolama kapasitesine sahip olması bekleniyor aynı zamanda Snapdragon 845 işlemci ile birlikte 6 GB RAM’i de bulunduracak. Arka kamerası 12 + 12 MP çözünürlük imkanı sunarken ön kameranın ise 20 MP’lik bir lensi olacak. Yine Xiaomi Mi 8 Explorer Edition’da bulunması beklenen bir diğer özellik ise 3D yüz tanıma teknolojisi ile birlikte ekrana entegre parmak izi okuyucusun da bulundurması.