Xiaomi Mi 8 ne zaman geliyor?
Çin’in dev teknoloji markalarından Xiaomi, Xiaomi Mi 8’in ne zaman satışa sunulacağını ilan etti. Tasarımı ile gündeme gelen cihaz ne kadar olacak?
Geldiği satış rakamları ile iyi bir noktaya gereken Xiaomi, Mi 8 için de bu kez kolları sıvadı. Yeni cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu.
3 farklı model olacak
3 farklı modelle kullanıcı karşısına çıkacak olan Xiaomi Mi 8, Avrupa’da ağustos ayında satışa sunulacağı hedefleniyor. 480 ile 520 Avro arasında fiyata sahip olacak cihazlar Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Exploere Edition ve Xiaomi Mi 8 SE modelleriyle birlikte kullanıcı karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Teknik özellikleri
Xiaomi Mi 8 ile Mi 8 Exploere Edition modelleri 6,21 inç boyutlarına sahip olmakla birlikte Full HD+ (2248*1080) AMOLED ekranı da olacak. 64, 128 ve 256 GB depolama kapasitesine sahip olması bekleniyor aynı zamanda Snapdragon 845 işlemci ile birlikte 6 GB RAM’i de bulunduracak. Arka kamerası 12 + 12 MP çözünürlük imkanı sunarken ön kameranın ise 20 MP’lik bir lensi olacak. Yine Xiaomi Mi 8 Explorer Edition’da bulunması beklenen bir diğer özellik ise 3D yüz tanıma teknolojisi ile birlikte ekrana entegre parmak izi okuyucusun da bulundurması.