Xavi Hernandez fotoğrafı olay oldu!
İspanyol futbolunun yıldız isimlerinden Xavi Hernandez'in fotoğrafı olay oldu.
İspanyol futbolunun yıldız isimlerinden Xavi Hernandez'in yer sofrasında çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
Uzun yıllar Barcelona'da forma giydikten sonra Katar'ın Al Sadd takımına transfer olan 37 yaşındaki İspanyol futbolcu Xavi Hernandez, fotoğrafta takım arkadaşlarıyla birlikte tavuk-pilav yerken görülüyor.
Katar'ın Al Sadd takımında yıllık 10 milyon Euro kazanan yıldız futbolcunun yer sofrası fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.