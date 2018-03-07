Wikipedia'dan Türkiye açıklaması!

Wikipedia Yönetim Kurulu Başkanı Maher, içeriklerin kontrolleri üzerinde etki sahipleri olmadıklarını söyledi.

Güncellenme 07 Mart 2018 17:02

Türkiye'de yaklaşık 10 aydır yasaklı olan Wikipedia'nın Yönetim Kurulu Başkanı Katherine Maher, içeriklerin kontrolü üzerinde bir etkilerinin olmadığını söyledi.

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia, Eeuronews Türkçe'ye açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile 2017'nin Nisan ayından itibaren birçok görüşmeler yapıldığını söyleyen Maher, Türk mahkemelerinin söz konusu yasağın gözden geçirilmesi için yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını söyledi.

Maher, Wikipedia'nın Türkiye'de yasaklanması ile ilgili, "İçeriklerin kontrolü üzerinde bizim bir etkimiz yok" dedi.

10 aydır Türkiye'de kapalı olan Wikipedia, dün Facebook üzerinden #WeMissTurkey (Türkiye'yi özledik) hasthag'iyle bir kampanya başlatmıştı.

Bu kampanya ile ilgili yapılan açıklamada Wikipedia,

“Bir sabah uyansanız ve Wikipedia’ya erişemeseniz ne hissederdiniz? Türkiye 10 ay önce bu durumu yaşadı. Türkiye’de yaşayan 80 milyon insan bir anda Wikipedia’yı okumaktan ve Wikipedia’ya destek vermekten alıkonuldu. İşte bu yüzden bu hafta boyunca Türkiye ile ilgili bilgiler paylaşacağız. #WeMissTurkey hasthagiyle bize Türk kültürüyle ilgili soruları sorun ve biz de bütün bir hafta boyunca bilgileri güncelleyelim” ifadelerine yer verilmişti.