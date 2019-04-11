Wikileaks'in kurucusu Assange gözaltına alındı!

Wikileaks belgelerini yayınlayan Assange, İngiltere polisi tarafından gözaltına alındı.

Güncellenme 11 Nisan 2019 14:38

Wikileaks belgelerini yayınlayan Julian Assange, Londra'da sığındığı Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarıldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyordu.

İngiliz polisi gözaltına alınacağını duyurmuştu

İsveçli savcıların Assange hakkında yedi yıldır devam eden tecavüz soruşturmasını kapattıklarını açıklamasına rağmen İngiltere polisi Assange'ın büyükelçilik binasını terk ettiği anda gözaltına alınacağını söylemişti.

Bu arada Julian Assange'ın göz altına alınması üzerinde Wikileaks Twitter hesabının attığı tweetler de artış göstermeye başladı.

"Bu adam bir oğul, bir baba ve bir kardeş”

Takipçilerinden destek için bağış yapmalarını rica eden hesap, aynı zamanda Julian Assange'ın korunması gerektiğini belirten bir tweet de paylaştı. Paylaşılan tweet'te şu ifadelere yer verildi:

"Bu adam bir oğul, bir baba ve bir kardeş. O, düzinelerce gazetecilik ödülü kazandı. 2010'dan bu yana her yıl Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. CIA dahil olmak üzere güçlü aktörler, onu canavarlaştırmak, yasa dışı kılmak ve hapsetmek için çok yönlü bir çaba göstermektedir."

“Tutuklanması insan haklarına aykırı”

Julian Assange'ın tutuklanması üzerine Edward Snowden da tweet atarak Assange'ın serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Attığı tweette Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komisyonu'nun paylaştığı açıklamaya yer verdi. Snowden, Assange'ın tutuklanmasının insan haklarına aykırı olduğunu ifade etti.