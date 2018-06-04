Whatsapp’tan önemli bir adım daha!

Whatsapp sahte haberlere karşı önlem olarak yeni bir özellik peşinde olduğunu duyurdu.

Güncellenme 04 Haziran 2018 14:03

Yalan ve sahte haberler sosyal medyada internetin bulunmadığı dönemlere oranla çok daha hızlı yayılıyor. Son aylarda yaşanan Trump’un başkan olması için reklam amacıyla yayılan sahte haberler, Cambridge Analytica’nın Facebook verilerini kötü niyetli olarak kullanılması gibi konular sonrasında gelişen ve sosyal medya platformlarının tüm bunlara karşı önlem almaya başladı. Her ne kadar sadece mesajlaşma yazılımı gibi görünüyor olsa da sahte haberlerin en çok yayıldığı yerlerden birisi de Whatsapp.

Whatsapp sahte haberlere önlem olarak iletilen mesajlara bir ibare ekleyerek haberin elden ele gezdiğini göstermek istiyor.

Daha ocak ayında aynı haberin 25 kezden fazla iletildiğinde mesajı çok iletilen mesaj olarak belirtiliyordu ve bu sistem hem masaüstü hem de mobil olarak tüm sürümler için kullanılıyordu. Ancak sonra ki dönemlerde bu özellik çalışma listesinden çıkartıldı.

Bu özelliğin henüz ne zaman devreye gireceği konusunda yetkililerden gerekli açıklama yapılmadı. Çalışmaların devam ettiği özelliğin ne zaman kullanıcıları sunulacağı bilinmiyor.