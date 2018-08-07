WhatsApp’tan kullanıcılarına sınırlama!

WhatsApp, Apple kullanıcılarına yönelik getirdiği güncelleme ile birlikte mesajları ve medya öğelerini beş kişiden fazla kişiye yönlendiremeyecek.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 16:59

En çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp iOS sürümü ile birlikte bir kaç yeni güncelleme getirdi. Daha önceleri aktif olan mesaj yönlendirme özelliğine artık kısıtlama getirildi. Kullanıcılar artık bir mesajı en fazla 5 farklı kişiye yönlendirebilecek. Bunun yanı sıra medya mesajlarının yanında bulunan çabuk yönledir tuşu da kaldırıldı

Yeni sürüm güncelleme daha fazla fotoğraf ve video yönlendirmesi yapan Hindistan’da test ediliyordu. Kısıtlama gelmesindeki en büyük neden daha önce yalan haberlerin Hindistan’da üzücü olaylara neden olmasından ötürü aktif hale geldi. Ülke de yayılan yalan haberler linç girişimlerinin artmasına neden oldu.

WhatsApp tarafından yapılan yeni sürüm, iPhone’lerda WhatsApp yüklü olan tüm kullanıcılara sunuldu. Artık mesajlar ve görsel medya öğeleri 5 kişiden fazla kişiyi yönlendirilemeyecek.