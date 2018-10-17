WhatsApp’tan kullanıcılarına müjde!

WhatsApp,‘Herkesten Sil’ özelliğini süresini uzatıyor.

Güncellenme 17 Ekim 2018 17:21

Dünya çapında en fazla kullanılan mesajlaşma programlarından biri olan WhatsApp, aktif olan bir özelliğin süresini uzatıyor. Facebook tarafından satın alındıktan sonra kullanıcılarına ‘Herkesten Sil’ özelliği getiren WhatsApp, kullanıcılara gönderilen mesajın hem kendi telefonundan hem de karşı tarafın cihazından silmek için getirdi. Ancak bu seçeneği kullanıcılar 1 saat 8 dakika 16 saniye içerisinde sadece kullanabiliyordu. Aksi takdirde gönderilen mesajların önüne geçemiyordu. Bu süre tamamlandıktan soran mesajlar silinmek istense de çıkan seçenek sadece ‘Benden Sil’ seçeneği oluyordu.

Ortaya çıkan güncelleme ile birlikte artık Whatsapp tarafından gönderilen bir mesajın silinmesinin süresi 1 saat 8 dakika 16 saniyeden 13 saat 8 dakika 16 saniyeye çıkarıldı. Özellik ilk olarak iOS işlemciler için aktif olacak ve öncelikli olarak iPhone kullanıcıları bunu deneyecek. Bu değişikliğin kullanıcılar tarafından gelen yoğun talebe yönelik yapıldığı düşünülüyor. Adroid işlemciler ise kısa sürede aktif olması bekleniyor.