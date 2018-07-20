WhatsApp’tan kısıtlama!

Yalan haberlerle mücadele konusunda yaptıkları ile gündeme gelen WhatsApp bu kez, bir mesajı ilk olarak 20 kişiye gönderme kısıtlaması getireceğini duyurdu.

Güncellenme 20 Temmuz 2018 11:37

Hindistan’da meydana gelen olaylar ve 30 kişinin linç edilmesi üzerine Facebook kanadından bir açıklama geldi ve dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamasına bir takım kısıtlamalar getirileceğini duyurdu.

Kısa bir süre önce getirilen yenilikte yönlendirilen mesajın üzerinde yönlendirme kanalıyla yapıldığı ilan edildi ve Hindistan’da yaşanan olaylar üzerine gazetelerde ilanda verildi. Ancak Hindistan yönetimi bu yeniliklerin yeterli olmadığını bu konuda bir takımda daha beklentilerini olduğunu belirtti. Facebook ise bu konu ile ilgili yeni önlemler aldığını belirtti.

WhatsApp blog üzerinden yayınlanan duyuruda yeni özelliklere yönelik "Sonuçlarını değerlendirmeye devam edeceğimiz bu değişikliklerin, WhatsApp'ı tasarlandığı şekilde, bir özel mesajlaşma uygulaması olarak tutmaya yardımcı olacağına inanıyoruz" ibaresine yer verdi.