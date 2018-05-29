Whatsapp’tan iki yenilik daha!

Dev mesajlaşma uygulamasının hem Android hem de iOS için test etmeye başladığı yeni özelliklerle gündeme geldi.

Güncellenme 29 Mayıs 2018 13:17

Whatsapp yaptığı yeniliklerle birlikte adından çokça bahsettiriyor. Şimdi ise hem iOS hem de Android kullanıcıları için iki yeni özellik birden sunuyor. Kullanıcılarına sunduğu yeniliklerde pek çok kolaylığı aynı anda sunuyor.

Whatsapp ilk olarak iOS 2.18.60 sürümüyle birlikte bazı iPhone kullanıcılarına biraber toplu olarak sesli görüşme yapabilecekleri özelliği sunmaya başladı. Şuan test aşamasına olan özelliğin bazı kullanıcılar üzerinde özellik denettiriliyor ve bu özelliğin tüm kullanıcıların kullanımına sunulması biraz zaman alacağı ön görülüyor. Bu uygulamanın tamamen hayata geçmesi ile birlikte çoklu olarak sesli konuşmayı kullanıcılar kullanacak.

Android’e bir başka özellik

Android cephesinde ise gündeme gelen yenilik Whatsapp 2.18.160 numaralı beta sürümü ile birlikte akıllı telefon cihazlarına kişilerin tüm mesajlarının okunmuş olmasına dair bir işaretlenme imkanı tanınıyor. Telefon ekranın sağ üst kısmında bulunan üç nokta tuşuyla birlikte bu özelliğe ulaşılabilecek bu özellikle birlikte sunulan bir başka özellik ise kullanıcıların tüm sohbetlerinin arşivlenmesi de mümkün hale geldi.