Whatsapp’tan bir yenilik daha!
Whatsapp yeni güncellemesi ile birlikte iPhone kullanıcılarına bir yenilik daha getirdi. Artık kullanıcılar gönderilen dosyaların önizlemesini yapacak.
WABetaInfo sitesinde yer alan açıklamaya göre iPhone kullanıcılarını ilgilendiren iki yeni özellik deneme aşamasında.
Bu yeniliklerden bir tanesi fotoğraf ve video gibi medya dosyaları geldiği zaman ekranın üst kısmından düşen bildirim ile bu dosyaların önizlemesi olabilecek. Bu sayede uygulamada online olmaya gerek kalmayacak ayrıca ekran kilidini açmak zorunda da olunmayacak.
Otomatik görsel indirme
Bir diğer yeni özellik ise ayarlardan otomatik indirme seçeneği kapatılmış olsa bile bildirim ekranında bulunan bu görseller ve hareketli GIF tarzı dosyaları indirebilmeye imkan tanıyor.
Siri ile mesaj gönderme
Tüm bu yeniliklerin yanı sıra bir diğer güncelleme ise kullanıcılar artık arkadaşlarını Siri yardımı ile WhatsApp mesajı gönderebilecekler.