Whatsapp’tan bir yenilik daha!

Whatsapp yeni güncellemesi ile birlikte iPhone kullanıcılarına bir yenilik daha getirdi. Artık kullanıcılar gönderilen dosyaların önizlemesini yapacak.

Güncellenme 25 Temmuz 2018 11:52

WABetaInfo sitesinde yer alan açıklamaya göre iPhone kullanıcılarını ilgilendiren iki yeni özellik deneme aşamasında.

Bu yeniliklerden bir tanesi fotoğraf ve video gibi medya dosyaları geldiği zaman ekranın üst kısmından düşen bildirim ile bu dosyaların önizlemesi olabilecek. Bu sayede uygulamada online olmaya gerek kalmayacak ayrıca ekran kilidini açmak zorunda da olunmayacak.

Otomatik görsel indirme

Bir diğer yeni özellik ise ayarlardan otomatik indirme seçeneği kapatılmış olsa bile bildirim ekranında bulunan bu görseller ve hareketli GIF tarzı dosyaları indirebilmeye imkan tanıyor.

Siri ile mesaj gönderme

Tüm bu yeniliklerin yanı sıra bir diğer güncelleme ise kullanıcılar artık arkadaşlarını Siri yardımı ile WhatsApp mesajı gönderebilecekler.