WhatsApp’tan bir kolaylık daha!

WhatsApp kullanıcılarının işlerini kolaylaştırmaya devam ediyor. Resim için Resim modu ile artık yazışmalardan gelen videolar tek tıkla izlenebilecek.

Güncellenme 03 Ağustos 2018 19:06

Geçtiğimiz günler grup video aramasının kullanıcıların hizmetine sunan WhatsApp, şimdiler yazışırken gelen videoları başka uygulamaların içerisine girmeden izleme imkanı sağlayacak yeniliği hizmete geçirmeye hazırlanıyor. Uzun süredir devam eden Resim içinde Resim modu ile kullanıcılar artık Youtube ve Instagram videolarını mesajlaşmadan çıkmadan izleyebilecek.

Şuan için Resim içinde Resim modunu destekleyen uygulamalar içerisinde Netflix, Telegram, Google Duo, Google Maps bulunuyor. Aynı zamanda Youtube için bu özellik Android cihaz kullanıcılarına sunulmuştu. Çok kısa bir süre sonra bu özelliğin WhatsApp için olması da bekleniyor.

1,5 milyar aktif kullanıcının sahip olacağı WhatsApp kullanıcıları bu özelliği aktif kullanabilmeleri için paylaşılan videonun üzerinde bulunan ‘oynat’ butonuna basmaları gerekecek. Hala geliştirilme aşamasında olan bu özellik bu ayın sonlarına doğru tüm kullanıcılar tarafından aktif olarak kullanılması bekleniyor.