Whatsapp’ta yeni dönem!

En popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir döneme girdi ve artık yönlendirilen mesajlarda ‘İletildi’ ibaresi yer alacak.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 22:04

Kullanıcılarına sunduğu yenilikler ve güncellemelerle hem özel hem de iş hayatında pek çok kolaylığı sunmaya devam eden Whatsapp, pek çok yalan haberinde yayılmasına imkan sağlıyor. Ancak bu konu ilgili çok fazla şikayet alması üzerine harekete geçen uygulama an itibari ile yep yeni bir döneme girdi.

Asılsız haberlerin yayılmasının önüne geçmek adına adım atan WhatsApp, şimdi yönlendirilen mesaja ‘İletildi’ ibaresi getiriyor. Böylece bir kişiden gelen mesajı başka bir kişiye yönlendirildiğinde gönderilen mesajın üst kısmında ‘İletildi’ ibaresi yer alacak. İletildi uyarsını gören mesajı alan kişi o mesajın başka bir yerden yönlendirilmiş olduğunu anlayacak.

Özellikle son zamanlarda artan yalan haberler en çok Hindistan’ı etkiledi ve yalan haberler üzerine pek çok şiddet olayı meydana geldi. Bunu üzerine Hindistan Elektronik Bakanlığı konu ile ilgili WhatsApp’ı uyardı.

WhatsApp geçtiğimiz günlerde de rahatsız edici mesajlara karşı yeni bir güncelleme yayınlamıştı ve kullanıcılar rahatsız oldukları grupları sessiz alıp sadece grup yöneticileri tarafından gelen mesajlara okuyabilecekler ve böylece çok fazla mesaja maruz kalıp rahatsız olmayacaklardı.