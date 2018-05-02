Whatsapp'ta kriz! O isim istifa etti

Facebook’un verileri sızdırması skandalının ardından sular durulmuyor. Bu kez de Facebook darbeyi Whatsapp’tan yedi ve Whatsapp’ın kurucusu olan Jan Koum istifa etti.

Güncellenme 02 Mayıs 2018 15:40

Tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan Facebook’ta sular durulmuyor. Verilerin sızdırılması skandalının ardından bir diğer şokta Whatsapp’tan geldi ve kurucusu istifa etti.

2014 yılından 29 milyar dolara sosyal medya devi Facebook tarafından Whatsapp’ın satın alındığın biliniyor. Brian Acton ile kurucuları arasında bulundukları Whatsapp’ı Facebook’a sattıktan sonra görevine devam eden Jan Koum, bulunduğu görevden ayrıldı. İstifanın arkasında yatan nedenlerin arasında ise Facebook ve Whatsapp arasında yaşanan kullanıcı verilerinin kullanılmasına dair devam eden krizin bir sonuca varamaması olduğu yatıyor.

Verilerin sızdırılması krizi devam ediyor

Cambridge Analytica adlı veri analizi şirketinin 50 milyon kullanıcıya ait verileri topladığı ve bu verileri ABD seçimlerinde kullandığı gerekçesiyle büyük bir kriz patlak vermişti. Bu krizin etkileri ne yazık ki hala devam ediyor. Yaşanan krizin ardından sosyal medya Facebook’u Sil hastagı ile büyük bir kampanya başlatılmıştı. Bu kampanyaya Whatsapp’ın kurucusu tarafından da destek görmüştü.