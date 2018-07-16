WhatsApp’ta görüşme yapmak istemediğiniz veya mesajlaşmak istemediğiniz bir kişi engelleyerek bloke edebilirsiniz.

Güncellenme 16 Temmuz 2018 13:08

WhatsApp’ta istemediğiniz kişi veya kişileri engelleyerek onlardan herhangi bir mesaj, arama veya durum güncellemesi almayı durdurabilirsiniz. Bu kişi WhatsApp’tan engellemeniz kişinin size SMS göndermesi veya aramasının önüne geçmenize imkan tanımaz. Bunun için yapmanız gereken kişinin numarasını engellemeniz gerekir. Ancak tekrar görüşmek istediğinizde ise engeli kaldır işlemini uygulayarak aynı kişi ile yeniden görüşebilirsiniz. Aynı zamanda kişinin engelli olduğu süre boyunca size gönderdiği mesaj ve aramaları tekrar alamazsınız.

Engelleyince ne olur?

Kişi WhatsApp’ta engellendiği andan itibaren o kişiye ait mesajlar, durum güncellemeleri görünmez.

Engelleme ile birlikte sizin çevrimiçi olup olmamanız ve son görülme saatiniz görülmez.

Durum güncellemelerini engellediğiniz kişi hiç bir zaman göremez

Tüm bunların yanı sıra size ait profil fotoğrafı yaptığınız güncellemeler engellenen kişi tarafından görülmez.

WhatsApp’ta engelleme nasıl yapılır?

WhatsApp’ta engelleme yapmak için hangi yolları izlemek gerekir?

Telefonda kayıtlı ise;

Uygulamada online olup ardından Ayarlar bölümüne girip sonra Hesap sonra Gizlilik en son ise Engellenen kişiler alanına gidin. Tüm bu adımların sonrasında ekle işaretine dokunup önünüze çıkan kişi listesinden kimi engellemek istiyorsanız seçip, engelleyin.

Kişi listesinde yoksa;

Engellemek istediğiniz kişi ile olan sohbeti açın ve sayfanın üst kısmında yer alan Engelle butonuna tıklayın. Aynı zamanda engelle butonun yanında spam işareti ile de kişiyi şikayet edebilirsiniz.

Engel nasıl kaldırılır?

WhatsApp’ta engelli olan kişinin engelini kaldırıp tekrar görüşme yapmak için;

Uygulamanın içerisinde online olup Ayarlar girip ardından Hesap ve Gizlilik kısmını seçin ve Engellenen kişiler bölümüne girerek kişinin ismine dokunun ve engeli kaldırın.