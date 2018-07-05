Whatsapp’ta çevrimdışı olarak görünmek için...

Dünyanın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, getirdiği bir çok yenilikle kullanıcılarının sadakatini kazanmayı başardı. Peki WhatsApp’ta çevrimdışı nasıl görünürüz?

Güncellenme 05 Temmuz 2018 17:02

WhatsApp’ta yazışırken çevrimiçi olmadan görünmek istiyorsanız bunu hesap ayarlarınızdan yapabilirsiniz. Bu özellik sayesinde isterseniz herkese isterseniz de seçtiğiniz kişilere sürekli çevrimdışı görülebilirsiniz. Eğer çevrimiçi durumunuzu kapatmazsanız Whatsapp kullanıcısı olan ve sizin numaranız kayıtlı olan herkes sizin çevrimiçi olduğunuz zamanları görür. Peki çevrimiçi olmadan mesajlar nasıl olur ve çevrimiçi özelliği nasıl kapatılır?

Çevrimiçi olmadan mesajlar nasıl okunur?

Eğer sürekli olarak çevrimdışı görünmek istemiyor ancak sadece bir mesaj için girildiğiniz anlaşılmadan mesajı okumak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit telefonunuzu uçak moduna alıp WhatsApp’a girip mesajı okuyun. Böylece kimse mesajın okunduğunu ve çevrimiçi olduğunuzu asla anlamaz. Ancak tekrar internete erişip Whatsapp’a giriş yapınca durum değişir.

Nasıl çevrimdışı olunur?

WhatsApp’ta istemediğiniz kişilere sürekli çevrimdışı olmak için neler yapmak gerekir?

Öncelikler uygulamanın Ayarlar kısmına girip Gizlilik bölümü seçin ve ardından Durum seçeneklerini peş peşe takip edin. Bunun sonunda karşınıza 3 farklı seçenek çıkacak ve bu seçenekler şu şekilde...

Kişilerim: Bu seçenekle çevrimiçi durumunuzu rehberinizde bulunan herkes görebiliyor.

Şunlar hariç kişilerimle paylaş: bunu seçtiğinizde ise listeye dahil ettiğiniz kişiler dışında olan kişileri seçiyorsunuz. Belirlediğiniz kişiler dışında herkes çevrimiçi durumunuzu görebiliyor.

Sadece şu kişilerle paylaş: Sadece belirlediğiniz kişiler sizin çevrimiçi durumunuzu görüyor.