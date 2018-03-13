WhatsApp'ın bu açığı kullanıcıları tedirgin edecek!

Dün genelinde bir milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bir açık keşfedildi.

Güncellenme 13 Mart 2018 14:32

Dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp'ta yeni bir açık keşfedildi. En fazla kullanılan yazışma uygulaması olan WhatsApp, bu sefer güncellemeleriyle değil bir açık ile gündeme geldi. Bahsi geçen açık ise tüm kullanıcıları ilgilendiriyor.

WhatsApp'ın büyük tartışmalara neden olan ve kullanıma sunduğu karşınızdaki kişinin mesajınızı görüp görmediğini anlamanızı sağlayan 'mavi tik' özelliğinde bir açık olduğu keşfedildi.

WhatsApp Mavi Tik hilesi ise kullanıcı “mavi tik kapatma” yapmış olsa bile işe yarıyor. Açık sayesinde karşınızdaki kişi mavi tik özelliğini kapatsa bile gönderdiğiniz sesli mesaj sayesinde mesajlarınızı görüp görmediğini anlayabiliyorsunuz.

Yani bir kişinin online olup olmadığını anlamak için kendisine sadece 1 saniye uzunluğunda bir sesli mesaj göndermek yeterli.

Mavi tik özelliği kapalı kullanıcı sesli mesajı açıp dinlediğinde, karşı tarafta bu ses kaydının altında mavi tik çıkıyor. Ayrıca mesaj bilgilerine bakıldığında ses kaydının saat kaçta dinlendiği gibi bilgiler de "Oynatıldı" başlığı altında çıkıyor. Mavi tik özeliğini kapatan kullanıcıların bu konuda dikkatli olması gerekiyor.