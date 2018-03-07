Whatsapp’a büyük rakip!

Popüler yazışma uygulaması Whatsapp’ın rakibi WeChat, aylık 1 milyar kullanıcıya ulaştı.

Güncellenme 07 Mart 2018 18:32

Dünyaca ünlü popüler chat uygulaması Whatsapp’ın büyük Çinli rakibi WeChat aktif 1 milyar kullanıcıya ulaştı. WeChat kullanıcılarına, yemek sipariş etme, doktor randevusu, para gönderme, taksi çağırma ve yeni arkadaş bulma gibi pek çok kolaylık sağlıyor.

Kullanıcılarının büyük bir kısmını Çinlilerin oluşturduğu WeChat büyük bir yol kat ederek aylık 1 milyar kullanıcıya sahip oldu.

Whatsapp’ın büyük rakibi

Aylık 1,5 milyar takipçiye sahip olan ve Çinli teknoloji markası Tencent tarafın geliştirilip yayılan uygulama Whatsapp’ın en büyük rakibi oldu.

WeChat kullanıcılarına ilk olarak Whatsapp gibi mesajlaşma uygulaması olarak sunulmasına rağmen sonra kullanıcılarına sunduğu farklı imkanlarla birlikte hızla büyüdü.

Kullanıcılarına kolaylık sağlıyor

Zamanla en çok kullanılan mesajlaşma programı olan uygulama, kullanıcılarına sundukları, doktor randevusu, taksi çağırma, yemek siparişi, para gönderme ve hatta arkadaş bulma gibi imkanlar sağlıyor olması önemli bir ayrıcalık oldu.

WeChat, Çin dışında Türkiye’nin de içinde bulunduğu pek çok ülkeye mesajlaşma dışında özellikleri kısıtlı olarak sunuyor.

Mesaj silme süresi uzatıldı

Yaptığı yeniliklerle kullanıcılarına ayrıcalıklar ve kolaylıklar sunan Whatsapp bir yeniliği ile daha kullanıcılarını mutlu edecek gibi görünüyor. Whatsapp yeni özelliğinde kullanıcıların mesaj silme süresini uzattı.

Geçtiğimiz aylarda 2.18.69 sürümüyle Whatsapp’ın mesaj silme ve geri çekme özelliği duyurulmuştu. Whatsapp 7 dakikalık süresi olan silme özelliğinin süresini uzattığını duyurdu. Bu özelliği ile Whatsapp, kullanıcıların yanlışlıkla gönderilen veya göndermekten vazgeçilen mesajları “Herkesten sil” seçeneğini kullanarak geri çekebilme imkanı sunmuştu.

Süre uzatıldı

Yapılan çalışmalar sonucunda mesajın geri çekme süresi 7 dakikadan 1 saat 8 dakika 16 saniyeye yani toplam 4096 saniyeye uzatıldı. Henüz test aşamasında olan bu uygulama şuanda Windows phone beta ile Andorid beta kullanıcıları tarafından test ediliyor. İlerleyen zamanlarda güncelleme ile birlikte Andorid ve iOS kullanıcılarına sunulması hedefleniyor. Bu özelliğin kullanımı ise önceki ile aynı sadece tek fark silme süresi uzatılmış oldu.