Whatsapp’a beklenen özellik geldi

Kullanıcıların uzun zamandır merakla beklediği grupları durdurma özelliği geldi. Peki yeni özellik nasıl çalışıyor?

Güncellenme 05 Temmuz 2018 15:36

Kullanıcıların en çok şikayet ettiği konulardan birisi de bir çok grubun açılması ve bu gruplar içerisinde kendisini ilgilendirmeyen bir sürü mesaj ile karşı karşıya kalmasıdır. Whatsapp yeni güncellemesi ile birlikte kullanıcılarını bu sorundan kurtarıyor. Android (2.18.201) ile iOS (2.18.70) güncellemesi ile uygulamanızı güncel hali ile kullanabileceksiniz.

Yeni özellik sayesinde kişiler Yeni Mesaj Gönder özelliği ile ‘Herkesten gelen iletilere izin ver’ ya da ‘Yalnızsa yöneticilerden gelen iletilere izin ver’ seçeneklerini de kullanarak kendilerine gelecek mesajları filtrelemiş olacaklar. Bu özellik sayesinde kişi grubu konuşmalara kapatıp sadece grup yöneticisi tarafından gelen mesajları görebilecek.

Veliler buna sevinecek

Bu özelliğin hayata geçmesi ile birlikte en çok bu duruma veliler sevinecek, ‘Okul aile birliği’ gibi duyuru gruplarında yapılan ilan üzerine gelen yorumları kullanıcı görmemiş olacak sadece duyuruları okuyabilecek. Birden çok mesaja kişiler böylece maruz kalmamış olacak.

Yeni özelliği ulaşmak için ise şu yolları izlemeniz gerekmektedir: Grup ayarları’na dokunup, ardından Mesaj Yollama’yı seçip hemen peşinden çıkan seçeneklerden Yalnızca Yöneticileri tercih etmeniz yeterli olacaktır.