Whatsapp yeni özelliğini BİP'ten mi kopyaladı!

WhatsApp merakla beklenen yeni özelliğini resmen duyurdu.

Güncellenme 03 Mayıs 2018 22:59

Bir süre önce Instagram'a da gelen dört kişinim aynı anda görüntülü görüşme seçeneği artık WhatsApp'a da var. Peki WhatsApp bu özelliği nereden aldı? Başka bir sosyal medya uygulamasından mı esinlendi?

Dört kişi aynı anda görüntülü görüşecek

WhatsApp günlük 300 milyon, aylık 1.3 milyar aktif kullanıcıya ulaşıyor. Dünyanın en fazla kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın bu özelliği sayesinde dört kişi aynı anda görüntülü görüşme imkanına sahip olacak.

Hani platformdan esinlenildi?

Facebook'un duyurduğu bu yeni özellik, akıllara yeni güncellemenin başka uygulamalardan alınıp alınmadığını getirdi. Facebook başka uygulamalardan özellikle ekleme konusunda şöhret sahibi bir konumda. Peki WhatsApp'ın bu özelliğini de diğerleri gibi başka bir platformdan mı esinlendi.

Facebook birçok özelliğini başka platformlardan aldı

Daha önce Facebook, Snapchat’in hemen hemen tüm özelliklerini kendine geçirdi. Rakip uygulamaların özelliklerini kendine geçiren Facebook, gelişmeleri takip ediyor ve hızlı bir şekilde ekosistemindeki platformlara, ilgisini çeken özellikleri ekliyor.

Turkcell’den açıklama

WhatsApp'ın yeni uygulaması hakkında açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, dünyaca ünlü mesajlaşma uygulamasının BİP'in özelliğini kopyaladığını iddia etti.

BİP’ten mi esinlendi?

Daha önce “WhatsApp bizi 3 kere kopyaladı” açıklamasını yapan Terzioğlu'nun bu çıkışı akıllara acaba “WhatApp, yine Turkcell BiP’ten mi kopyaladı?” sorusunu getirdi.

BİP’te aynı andan altı kişi görüntülü görüşüyor

Günlük bir milyonu aşkın arama yapılan ve 50 milyon mesajın iletildiği BİP'in 192 ülkede 8 milyonu aşkın kullanıcısı var. Turkcell‘in yerli kaynaklarla geliştirdiği anlık mesajlaşma ve sesli – görüntülü görüşme uygulaması BiP, aynı anda 6 kişiye kadar Grup Görüntülü Görüşme özelliğini de kullanıcılara sunuyor.

Bu özellik ilk BİP’te yer aldı

Bu özellik BİP'te uzun zamandır var. BİP'e özel olduğu belirtilen bu özellik artık dört kişi ile aynı anda görüntülü görüşme güncellemesi yapacak WhatsApp’ta da olacak.

İlerleyen günlerde nasıl bir adım atacak?

Bu özelliğin ilk başta BİP'te olması akıllara WhatsApp'ın bu özelliği hangi uygulamadan aldığı sorusunun cevabı oldu. Bu kapsamda değerlendirildiğinde BİP hala aynı anda altı kişi ile görüşme imkanı sağlıyorken, WhatsApp dört kişi ile görüşme imkanı veriyor. WhatsApp, ilerleyen zamanlarda aynı anda görüntülü yapılan görüşmeyi altıya çıkarırsa bu iddiaları doğrulamış olacak.

Facebook açıklama yapacak mı?

Bu iddialara Facebook'tan bir cevap gelip gelmeyeceği de merak konusu.

Kaynak: ShiftDelete.net