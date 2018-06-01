Whatsapp sonunda bu özelliğe kavuştu

Sınırlı sayıda kullanıcının kullanımına sunulan grup olarak görüntülü konuşma özelliği yavaş yavaş tüm kullanıcılara sunuluyor.

Güncellenme 01 Haziran 2018 13:28

Kısa süre önce duyurusunun yapıldığı grup görüntülü görüşme özelliği ilk olarak belli sayıda kullanıcı için yayınladın. Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp her geçen gün kullanıcılarına bir başka yeni özellikle çıkıyor. Hem Android hem de iOS işletimcilerin kullanılabilmesi için güncellemeler aktif hale geldi. İster sesli ister görüntülü iletişim mümkün hale geliyor.

Özellik aktif hale geldi

Grup çağrıları artık tüm kullanıcılar için Whatsapp tarafından kullanıma sunuldu. İster sesli ister görüntülü konuşmaya imkan sağlayan bu özellik şimdilerde sadece sınırlı kullanıcı tarafından kullanılabiliyor. Nasıl bir dağılıma göre kullanıcıların onayına sunulduğu bilinmese zamanla tüm kullanıcılar için aktif olacağı bekleniyor. Güncelleme sadece bir işletim sistemine değil hem Android kullanıcıları hem de iOS kullanıcılarını bir kısmı için sesli ve görüntülü görüşme imkanı tanıyor.

Uygulama yaptığı bir yenilikle birlikte yaş doğrulaması yapmayan kullanıcıları servisten çıkarıyor. Yaş sınırının 13 olduğu uygulamada Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe sokulan Genel Veri Koruma yönetmeliğine göre 13 yaş altı kullanıcılarının veri işleme izni için ebeveyn izni şart. Eğer yaş sınırlaması yapılmadığı takdirde çatı şirketi Facebook tarafında dava edilip milyonlarca dolar tazminata hak verilmiş olabilir. Bunun önüne geçmek için dün Whatsapp yaş doğrulama servisini aktif hale getirdi.