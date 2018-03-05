Whatsapp o özelliği Türkiye'de de açtı!

Uzun zamandır beklenen yurtdışında pek çok ülke tarafından kullanılan Youtube destekli Whatsapp özelliği, Türkiye içinde kullanıma açıldı.

Güncellenme 05 Mart 2018 13:56

Whatsapp kullanıcılarının uzun zamandır beklediği Youtube destekli özellik artık Türkiye içinde kullanıma açıldı. iOS kullanıcıları tüm dünya da bu özellikten faydalanırken şimdi Türkiye’de de kullanım için hazır. Böylece Whatsapp üzerinden atılan Youtube video linkleri, Whataspp uygulamasından çıkmadan uygulamanın içerisindeyken videolar izlenebilecek.

Başka konuşmalarda bile video oynamaya devam ediyor

Bu özelliğin kullanıcılarına sağladığı güzel taraf, video izlerken sadece ilgili sohbet içinde kalmanıza gerek yok. Hem videonuzu izleyip hem de başka kişilerle iletişim halinde olabilirsiniz. Videoların çalışma şekli widget gibi, siz başka bir konuşmaya geçseniz bile videolar oynamaya devam ediyor.

Video linki gönderilmeli

Gönderilen Youtube videolarının Whatsapp’ta otomatik olarak oynatılabilmesi için Yotube video linkinin gönderilmesi gerekmektedir. Bu yeni özelliğin kullanıcılar tarafından fark edilmesi ile birlikte popüler sohbet uygulaması Whatsapp’ta geçirilen sürenin daha da çok olması hedefleniyor. Kullanıcılara kolaylık sağlayarak aynı anda birde fazla işi gerçekleştirebilecek olmaları, bu yeni özelliğin ne kadar kullanışlı olduğunu Whatsapp kullanıcılarına bir kez daha gösteriyor.

Sadece iOS kullanıcılarında

Şuan sadece iOS kullanıcıları tarafından aktif olan Youtube destekli yenilik tüm dünyaya açılmasının ardından Türkiye’de de iOS kullanıcıları tarafından kullanılabilir ancak bu özelliğin Android kullanıcıları için ne zaman aktif olacağı henüz bilinmiyor. Bir süre daha Android kullanıcıları bu özellikten mahrum kalacak.

Facebook için bu yenilik söz konusu değil

Facebook’ta gönderilen video linkleri için henüz bu özellik söz konusu değil. İlerleyen süreçte böyle bir yeniliğin Facebook videoları içinde yapılıp yapılmayacağı veya böyle bir çalışmanın olduğu bilinmiyor. Gelecek zamanlarda bu yeniliklerin nasıl ilerlediğini hep beraber şahit olacağız. Şuan için Whatsapp aktif kullanıcı sayısı aylık 1,5 milyara ulaştığı biliyor. Bu özelliklerle beraber kullanıcı sayısı artmakla beraber uygulamada geçirilen süre de uzayacak.