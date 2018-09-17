WhatsApp kararıyor!

Güncellemelerin ve yeniliklerin sürekli devam ettiği en büyük yazışma platformu WhatsApp’a Karanlık Mod özelliği geliyor.

Güncellenme 17 Eylül 2018 16:38

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yepyeni bir güncelleme ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Karanlık Mod veya Gece Mod’u olması beklenen özelliğin şuan test aşamasında olduğu belirtiliyor. Güncellemenin Android ve iOS cihazlar için aynı anda gelmesi bekleniyor.

Enerji tasarrufu

Karanlık Mod özelliği kullanıcıların karanlık ortamda daha net görmesine yardımcı olacak ve OLED ekranlarda günlük olarak yüzde 5’e varan enerji tasarrufu sağlayacak.

Henüz test aşamasında olan bu özelliğin 2018 yılının sonlarına doğru kullanıcı ile buluşması bekleniyor. Ancak konu ile ilgili olarak şirket yetkilileri tarafından net bir açıklama yapılmadı.