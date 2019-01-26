Whatsapp, Instagram ve Facebook'un o uygulamaları birleşiyor

Zuckerberg'in Whatsapp, Instagram ve Facebook Messenger'daki mesajları tek çatı altında toplayacağı iddia edildi.

Güncellenme 26 Ocak 2019 11:36

New York Times gazetesinin dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, Zuckerberg sahibi olduğu şirketlere ait sosyal medya uygulamaları Whatsapp, Instagram ve Facebook Messenger'daki mesajları tek çatı altında toplamayı planlıyor.

2020’de hayata geçirilecek

Söz konusu platformların ayrı ayrı uygulamalar olarak hizmet vermeye devam edeceğini iddia eden kaynaklar, şirketin bu değişikliği 2020'nin başında hayata geçirmeyi amaçladığını aktardı.

Facebook’tan Whatsapp’a mesaj gönderilecek

Teknoloji devinin yaptığı bu değişiklik sonrası bir Facebook kullanıcısı sadece Whatsapp hesabı bulunan başka bir kullanıcıya mesaj gönderebilecek.

Tüm platformlarda şifreleme zorunlu olacak

Öte yandan kaynaklara göre Zuckerberg, tüm platformalardaki mesajlara uçtan uca şifreleme sistemini getirmeyi zorunlu kıldı. Böylece iki kişi arasındaki ya da gruplardaki mesajların, sohbetlerin katılımcıları hariç başka kişilerin mesajları görmesi engellenecek. Uçtan uca şifreleme, şu anda Whatsapp'ta kullanılıyor.

Zuckerberg fikrini değiştirdi

Zuckerberg, Whatsapp ve Instagram'ı Facebook bünyesine kattığında bu uygulamaların bağımsız uygulamalar olarak varlığını sürdüreceğinin altını çizse de bazı kaynaklara göre, Whatsapp ve Instagram'a yönelik taleplerin artması nedeniyle Zuckerberg fikrini değiştirdi.

Facebook’tan açıklama

Konuyla ilgili Facebook'tan yapılan açıklamada, "Yapabildiğimiz en iyi mesajlaşma deneyimini oluşturmak istiyoruz ve insanlar mesajlarının hızlı, basit, güvenilir ve özel olmasını istiyor. Daha çok mesajlaşma ürünümüze uçtan uca şifrelemeyi getirmek için çalışıyoruz ve insanların aile ve arkadaşlarına ağlar üzerinden daha rahat ulaşmasını düşünüyoruz." ifadelerine yer verildi.