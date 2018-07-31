WhatsApp da grup arama özelliğini devreye soktu!

Facebook tarafından F8 geliştirici konferansında duyurusunu yaptığı videolu arama özelliği WhatsApp için artık kullanılır oldu.

Güncellenme 31 Temmuz 2018 11:42

Ağ koşullarının iyi olmadığı durumlarda bile kullanılabilecek olan özellik, 4 kişiye kadar aynı anda grup arama özelliği veriyor. Aramalar tıpkı diğer platformlarda olduğu gibi uçtan uca şifreler ile korunabilecek.

Bu yılın başında WhatsApp 1,5 milyar aylık kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu. İlk kez sesli arama özelliğini 2014 yılında, görüntülü arama özelliğini ise 2016 yılında duyuran WhatsApp, bugün bu sebeple günde 2 milyar dakikalık telefon görüşmesine aracılık yapıyor.

Rakiplerinin gerisinde kaldı

Rakiplerinin bu konuda gerisinde kalan WhatsApp, Facebook Messenger 50 kişi, Skype ise 25 kişiye kadar grup görüntülü görüşme imkanı sağlıyor.

Görüntülü grup araması nasıl yapılıyor?

Grup aramasını başlatmadan önce arkadaş listenizden birisi ile görüntülü arama görüşmesi başlatın.

Ekranın sağ üst kısmında yer alan düğme görüşmeye başka arkadaşlarının eklemenize yardımcı olur. Böylece görüşmeye 3 arkadaşınızı daha eklemiş olursunuz.

Hangi sürümü kullanabiliriz?

WhatsApp son sürümüne App Store ve Google Play yardımı ile indirebilirsiniz.