Whatsapp böyle şifreleniyor!
Whatsapp konuşmalarını başkasının okumasının önüne geçmek için şifreleme kullanabilirsiniz.
Dünyanın en yaygın mesajlaşma platformu olan Whatsapp’ta gizlilik riski bulunuyor. Telefona erişim kolay olduğu süre içerisinde Whatsapp’ı açan bir kişi kolaylıkla tüm özel konuşmalara ulaşıp, belgelerinize ulaşabilir. Bu durum da gizlilik ilkesi açısından son derece riskli bir durum oluşturabilmektedir.
Telefon şifresi yeterli değil
Gizliliğin korunabilmesi açısında telefona şifre koymak ne yazık ki tek başına yeterli bir işlem değil. Bazı iOS ve Android işlemcilerine sahip cihazların bir kısmında konuşmalara başkasının erişimi engellemek açısından şifreleme koyabilir ve sizden başka kimsenin mesajları görmesini engelleyebilirsiniz.
- Whatsapp Lock: programın kurulumu son derece basit olup, telefon için PIN kodu oluşturur gibi 4 haneli bir kod oluşturup böylece Whatsapp mesajlarının gizliliğini koruyabilirsiniz. Uygulama indirme işlemi tamamlandıktan sonra giriş ekranında PIN ekranı geliyor. İlk adım olarak bir şifre belirlemek gerekiyor ve hemen sonrasında yeni bir ekran açılıyor ve bu ekran da da otomatik kilitleme süresini ayarlamak gerekir. Bu durum Whatsapp uygulamasını açık unutmuş olsanız bile ekran kendisi kilidi devreye sokmuş olacak.
- Lock for Whatsapp: Bir önceki uygulamadan farklı olarak şifreleme sayı ile değil desenle oluşturulmuş olacak. Kullanıcı istediği takdirde hem rakam ile hem de parola ile güvenliğini sağlamış olacak.
- AppLock: Bu uygulama kişinin parmak izi korumasını yapabildiği gibi mesajları okumaya çalışan kişinin de fotoğrafını çekiyor. Parmak izi korumayı sağlayabilmek için Android 6.0 ve üzeri işletim sistemine sahip olması gerekir ve bununla birlikte telefonunuzda parmak izi okuyucunun olması gerekmektedir. Bu uygulamayı dilediğiniz diğer sosyal medya platformları için de rahatlıkla kullanabilirsiniz.