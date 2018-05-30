Whatsapp böyle şifreleniyor!

Whatsapp konuşmalarını başkasının okumasının önüne geçmek için şifreleme kullanabilirsiniz.

Güncellenme 30 Mayıs 2018 11:43

Dünyanın en yaygın mesajlaşma platformu olan Whatsapp’ta gizlilik riski bulunuyor. Telefona erişim kolay olduğu süre içerisinde Whatsapp’ı açan bir kişi kolaylıkla tüm özel konuşmalara ulaşıp, belgelerinize ulaşabilir. Bu durum da gizlilik ilkesi açısından son derece riskli bir durum oluşturabilmektedir.

Telefon şifresi yeterli değil

Gizliliğin korunabilmesi açısında telefona şifre koymak ne yazık ki tek başına yeterli bir işlem değil. Bazı iOS ve Android işlemcilerine sahip cihazların bir kısmında konuşmalara başkasının erişimi engellemek açısından şifreleme koyabilir ve sizden başka kimsenin mesajları görmesini engelleyebilirsiniz.