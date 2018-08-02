Washington-Ankara hattındaki gerilimin perde arkası!

ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin perde arkasında neler yaşandı?

Güncellenme 02 Ağustos 2018 14:27

ABD ile Türkiye arasındaki gerilim git gide tırmanıyor. En son Rahip Brunson’un ev hapsi cezası sebebiyle iki Türk bakana yaptırım uygulama kararı alan ülke krizi daha da içinden çıkılmaz bir hale getirdi.

ABD’nin haddini aşan ve dayatmacı açıklamalarını Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu köşesine taşıdı.

Bu gerilimi artıran tarafın ABD olduğunu yazan Müderrisoğlu, yakın zamanda gerçekleşen iki olayı paylaştı.

Müderrisoğlu, Brüksel'deki NATO Devlet Başkanları Zirvesi sırasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir hatırlatma notu ilettiğini, nottaki bilginin ABD Başkanı Donald Trump'la paylaşılması halinde çözüme katkı sağlayabileceğinin düşünüldüğünü, bu olay sonrası İsrail'de bir süre tutuklu kaldıktan sonra pasaportuna el konulan Ebru Özkan için Trump’ın, Tel Aviv yönetimi ile iletişime geçtiğini, Özkan'a konulan engellerin kalktığını, bu insani girişim ile rahip Brunson'ın serbest kalması arasında bir bağlantı kurulamadığını, Trump'a, varsayıma dayalı olarak bu yönde değerlendirme yapan yakın çalışma arkadaşlarının olduğunu aktardı.

Olayın daha ilginç yönünün ise Erdoğan-Trump görüşmesinde gizli olduğuna değinen Müderrisoğlu, Başkan Erdoğan, telefonda "Feto" dediğinde Trump’ın bir tepki vermediğini, sanki bu hususu ilk kez duyuyormuş gibi davrandığını, sonra "Gülen'den bahsedildiğini! "fark ettiğini ama yine de işin ciddiyetini kavramışçasına tavır almayacağını, Trump’ın sözü en az altı kez Brunson’a getirdiğini, "Adam serbest bırakılmalı" dediğini, hatta bununla da yetinmeyip, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hıristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" diye aba altından sopa gösterdiğini, Başkan Erdoğan’ın, "Sn. Başkan sizin de benim de sevenimiz vardır, sevmeyenimiz vardır!" cevabını verdiğini ifade etti.

Müderrisoğlu, “ABD, müttefikine müttefik gibi davranması gerektiğini göreceği çizgiye gelmezse, bugün yaşanacak kırılma yarını da belirleyecektir” ifadeleri ile yazısına son verdi.