Washington-Ankara hattında neler oluyor?

ABD basını, Washington ve Ankara'nın anlaşmaya varamadığını, Trump'ın yeni yaptırımlar uygulayabileceğini iddia etti.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 12:07

Wall Street Journal Gazetesi, ABD’nin geçen hafta Türkiye aleyhinde aldığı yaptırım kararı sonrasında Ankara’dan giden heyetin temaslarında olumlu sonuç çıkmadığını iddia etti. Öte yandan gazete, görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmaması durumunda Türkiye’yi yeni yaptırımların beklediğini ileri sürdü.

Türkiye’den garanti alamadı

Wall Street Journal, İki yıla yakındır tutuklu bulunan ABD’li Rahip Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılacağına dair Türk tarafından garanti alamadığı belirtildi.

Yeni yaptırımlar geliyor

Gazetenin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberde, bahsi geçen temaslardan sonuç çıkmaması durumunda yaşanan krizin derinleşeceği, Washington’un yeni yaptırımlar uygulayabileceği ileri sürüldü.

Kayda değer bir gelişme yaşanmadı

ABD’li yetkililer, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetin gerek ABD Dışişleri Bakanlığı gerekse de ABD Hazine Bakanlığı'nda yaptığı temasların krizin çözümüne yönelik kayda değer bir gelişmenin yaşanmasına neden olmadığını söyledi.

Trump, yeni yaptırım kararları alabilir

Öte yandan yine aynı yetkili isimler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türk hükümetinden üst düzey başka isimlere de yaptırım uygulayacağı ve bazı yeni cezalandırıcı adımlar atacağını belirtti.

Türk heyeti anlaşmak istiyor

Reuters haber ajansına konuşan eski ABD’li bir yetkili ise, Türk heyetinin Ankara'ya elinde somut bir şeyle dönmek istediğini, bu yüzden de bir şekilde bir anlaşmaya varmayı hedeflediklerini iddia etti.

Eski ABD’li yetkiliden flaş iddia

Bu yetkili ayrıca, ABD’nin Brunson serbest bırakılana kadar kapsamlı bir anlaşmaya varmayacağını, Türkiye'nin Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında ABD Hazine Bakanlığı'nın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Halkbank'a vermesi muhtemel cezayı düşük tutmasını da masaya getirdiğini öne sürdü.

Hakan Atilla talebi

Öte yandan Türkiye’nin başka bir talebinin de olduğunu belirten eski yetkili, bu talebin İran yaptırımlarıyla ilgili davada hüküm giydiği için halen New York'ta cezaevinde yatan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da tahliye edilmesi olduğunu vurguladı.