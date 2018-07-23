Vücuttaki benler neye işaret?

Vücudunuzun 7 belli noktasında bulunan benler ne anlama geliyor?

Güncellenme 23 Temmuz 2018 14:32

İnsan vücudunda bulunan benlerin farklı yerlerde farklı boyutlarda benler bulunmaktadır. Bu benlerin belli başlı anlamları bulunuyor. Kişinin maddi durumu ile ilgili benlerin bulunmasının yanı sıra aile ve sağlıklı yaşamı ile ilgili de benler mevcut. Benlerin ne anlama geldiğini merak ediyorsanız yazının devamını okumalısınız.

Kaşlar arasındaki benler

İki kaş arasında bulunan benler kariyer ile ilişkili olup, maaş artışı, terfi ve bu gibi şeylerle karşı karşıya kalınacağına işaret eder.

Göz ve kaş arasındaki benler

Bu alanda bulunan benler ev ilişkilerine işarettir. Uyumlu bir insan olduğunu göstermektedir. İnsani ilişkilerin iyi olduğunu lider konumda olduğunuzu göstermektedir.

Şakaklardaki ben

Şakaklarda bulunan benler seyahat fırsatları ile ilişkilidir. Bu bölgede bulunan benler ilerleyen süreçlerde sıklıkla seyahat imkanı çıkacağını göstermekte. Bu çıkacak fırsat iş veya eğlencen amaçlı olabilir.

Elmacık kemiğindeki ben

Elmacık kemiği üzerinde bir ben bulunuyorsa bu iş hayatınızda güçlü bir konuma geleceğince ve servetinizin artacağına işarettir.

Avuç içi benleri

Avuç içinde yer alan benler maddi bir sıkıntı çekmeyeceğinize işarettir. Zeki, hırslı ve kolay olarak lider pozisyona gelebileceğinizi gösterir. El üzerinde bulunan benler ise ekonomi konusunda yetenekli olduğunuzu gösterir.

Üst dudak benleri

Üst dudakta yer alan benler kişiler arası ilişki becerilerinizin geliştiğini gösterir ve arkadaşlar arasında popülerliğinizi gösterir.

Ayaktaki benler

Ayak tabanında yer alanlar, sık sık seyahat edeceğinize işaret ediyor. Aynı zamanda sorumluluk sahibi iyi bir lider olduğunuza da işarettir.