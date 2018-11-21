Volkan Şen de ‘Mor Beyin’ mağduru oldu

FETÖ’nün futboldaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında eski milli oyuncu Volkan Şen'in ‘Mor Beyin’ mağduru olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 21 Kasım 2018 16:56

FETÖ’nün futboldaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında eski milli oyuncu Volkan Şen hakkında örgütü üye olma şüphesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlatmış, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı da kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.

ByLock IP’lerine yönlendirilmiş

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; Volkan Şen’in kullandığı ve sonu 1010’la biten telefon numarasının Osman O. adına kayıtlı olduğu tespiti edildi. Bu kişinin kullandığı uygulamalardan veya girdiği bazı sitelerin iradesi dışında telefonunu ByLock IP’lerine yönlendirmiş olabileceği rapor edildi.

Bank Asya’da hesabı yok

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, konuya ilişkin yürüttüğü soruşturmada, Volkan Şen’in FETÖ/PDY’nin tuzağı ‘Mor Beyin’ olarak bilinen listede yer aldığının anlaşıldığına, örgütle bağlantılı kurumlarda çalışmasının olmadığına, örgütle iltisaklı derneklerde kaydının bulunmadığına, Bank Asya’da hesabının olmadığına, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kamu davası açmaya yeterli delil bulunamadığından, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği öğrenildi.