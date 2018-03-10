Volkan Demirel'den olay açıklamalar!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen tartışmalar hala sürüyor.

Güncellenme 10 Mart 2018 13:26

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kupada oynadığı derbinin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen olaylı geçen maçın yankıları hala sürüyor. Konuşulan isimlerden biri de derbinin kilit ismi Volkan Demirel.

Volkan Demirel, derbide hakeme faul itirazı yaparak, ikinci kez sarı kartı sonrası kırmızı kart görünmüştü. Tecrübeli kaleci Demirel, itirazının arkasında hala duruyor. 36 yaşındaki Volkan Demirel, takım arkadaşları ile zaman zaman yaptığı konuşmalarda hala kendisine haksız yere kırmızı kart gösterildiğini savunuyor. Volkan, konuyla ilgili ise önceki gece oynanan Tottenham-Juventus maçındaki Buffon'un itirazlarını da örnek gösterdiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kalecisi yaptığı konuşmalarda, her şeyi Fenerbahçe için yaptığını, aynı pozisyon yine yaşansa yine itiraz edeceğini, kendisinin kaptan olduğunu ve Fenerbahçe'nin haklarını koruması gerektiğini söylüyor.

Volkan'ın maçtan sonra açıklamalarda bulunun Aykut Kocaman'ın sözlerine de oldukça kırgın olduğu belirtildi. Volkan'a moral vermeye çalışan arkadaşlarının da kaptandan takımı toparlamalarını istediği vurgulandı.

Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, "Hakem bizim kırmızı kartlarımızda yüzde yüz haklı. Oyuncularım ise yüzde yüz haksız. Onların cezasını ben keseceğim. Ben işimi yapacağım" demişti.