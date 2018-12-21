Volkan Demirel'den beklenmedik hamle!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın gelmesi ile kadroya geri döneceği konuşulan Volkan Demirel, istediği olmazsa futbolu bırakabilir.

Güncellenme 21 Aralık 2018 10:47

Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın gelişi ile birlikte daha önce kadro dışı bırakılan Aatif, Dirar, Ozan ve kaptan Volkan’ın affedileceği konuşuluyor. 17 senedir takımda file bekçiliği yapan ve neredeyse kariyerinin yarısında kaptan olarak görev alan Volkan da kadroya geri alınma beklentisi içinde. İddiaya göre Volkan kadroya geri alınmazsa aktif futbolu bırakacak.

“Fenerbahçe benim evim”

Bu sezon başında affedilmemesi durumunda futbolu bırakacağını açıklayan Volkan, Juventus efsanesi Buffon’un 40 yaşında Juventus’tan PSG’ye transferi hakkında sorulan soruya, “Buffon’un kendi kararı. Ancak F.Bahçe benim evim. 17 senemi vermiş olduğum ailem. Ayrılmam söz konusu değildir. Kariyerimi sonlandırmayı tercih ederim. Fenerbahçe’den başka bir takımda oynamayı ise aklımın ucundan dahi geçirmiyorum. Aramızdaki bağ çok başka” yanıtını vermişti.