Volkan Demirel iddialı konuştu!

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında konuşan Volkan Demirel, tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Güncellenme 23 Şubat 2018 14:33

Beşiktaş'la oynanacak derbi hakkında konuşan Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu söyledi. Derbiyle ilgili takım arkadaşları ile sık sık bir araya gelen ve durum değerlendirmesi yapan yıldız oyuncu, Beşiktaş'a Vodafone Park'taki tek yenilgiyi bir kupa maçında Fenerbahçe'nin tattırdığını, aynı başarıyı Pazar günü oynanacak karşılaşmada bir lig maçında da göstereceklerini söyledi.

"Tarih yazmaya alışkınız"

Fenerbahçe'nin tarih yazmaya alışkın olduğunu söyleyen Volkan Demirel, derbiye ekstra motivasyon ile çıkacaklarını, Beşiktaş'ın müthiş bir seyirci desteği olduğunu, bunu avantaja dönüştürmelerine izin vermeyeceklerini, taraftar baskısından etkilenmemek zorunda olduklarını belirtti.

"Vodafone Park'a zafer için gideceğiz"

Volkan, Beşiktaş'tan hiçbir çekincelerinin olmadığını belirterek, "Vodafone Park'a zafer için gideceğiz" diye konuştu.