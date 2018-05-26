Volkan Demirel, Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in takımla yeniden anlaşıp anlaşmayacağı merak konusu oldu.

Güncellenme 26 Mayıs 2018 14:08

Uzun zamandır Fenerbahçe forması giyen 40 yaşındaki kalei Volkan Demirel, sözleşmesi resmen sona erdi. Tecrübeli oyuncu, yeni mukavele için kongrenin bitmesini bekliyor.

Fanatik'in iddiasına göre, Aziz Yıldırım yönetiminin, Volkan'la ilk teması kurduğu öğrenildi. Yıldırım'ın seçilmesi durumunda, Demirel'e iki yıllık yeni sözleşmenin teklif edileceği öğrenildi. Sezona kötü başlayan oyuncu, sonradan toparlanmış ve önemli kurtarışlarla takımını yarışta tutmuştu.