Volkan Demirel, eski günlere dönmek istiyor

Sezon başında yaptığı hatalar nedeniyle formasını kaybeden Volkan Demirel, eski günlere dönmek için çok çalışıyor.

Güncellenme 02 Ekim 2018 12:26

Fenerbahçe’de Süper Lig ve Avrupa’da kötü giden sonuçlardan en çok etkilenen oyuncuların başında takımın kaptanı Volkan Demirel geliyor. Sezon başında yaptığı hatalarla formayı yeni transfer Harun Tekin'e kaptıran Volkan, yeniden eldivenleri takmak istiyor.

Ekstra çalışmalar yapıyor

Bir numarayı yeniden kazanmak için var gücüyle çalışan 37 yaşındaki oyuncu, ekstra çalışmalar yapıyor. Yedek kulübesinde de maç sırasında heyecandan yerinde duramayan Volkan, tıpkı bir antrenör gibi sahaya sürekli direktifler yolluyor.

Takımın düzelmesi için uğraşıyor

Kötü sonuçlar karşısında da çok üzülen kaleci Volkan, takım arkadaşlarına destek verip kaptanlık yapıyor, takımın düzelmesi için uğraşıyor.