Volkan Demirel, bomba gibi döndü!

Beşiktaş derbisinde olumsuz davranışlarından ötürü kırmızı kart gören Volkan Demirel, Y.Malatya maçının ilk 11’inde yer aldı.

Güncellenme 13 Mart 2018 11:51

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Beşiktaş derbisinde olumsuz davranışlarından ötürü kırmızı kart gören Volkan Demirel'in bu nedenden dolayı Aykut Kocaman'la da arası açılmıştı. Tecrübeli kaleci kötü günler artık geride bıraktı.

Volkan Demirel hakkında çıkan, “Bir daha forma giyemeyecek” iddialarına rağmen çalışmayı bırakmayan ve daha da hırslanan deneyimli eldiven Kameni’den formayı alıp Y.Malatya karşılaşmasında çok önemli kurtarışlara imza attı.

Demirel bu hareketi ile “Bu takımın 1. kalecisi benim” mesajı verdi. Usta kaleci, bu başarılı oyunun altında ise kendisi hakkında yapılan ve haksız olduğunu düşündüğü yorumlar yatıyor.

Medyada yer alan olumsuz haberlere üzülmeyen Volkan Demirel, bu haberlerle motive oldu. Y.Malatya maçının ilk 11’ine kendisini gören Sarı-Lacivertli eldivenin, Aykut Kocaman’ın çok geçmeden formayı kendisine vermesinin mutluluğunu yaşadı.

Fenerbahçeli kalecinin, soyunma odasında “Herkese gerçek Volkan Demirel’i göstereceğim. Bu benim için çok önemli bir 90 dakika olacak” dediği öğrenildi.

Ekip arkadaşlarının da desteğini alan Demirel, dediği sözleri yerine getirdi. Volkan, kritik kurtarışlar yaparak, Fenerbahçe’nin 3 puan almasında önemli rol oynadı.