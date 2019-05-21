Volkan Demirel, ABD yolcusu!

Volkan Demirel'in Fenerbahçe macerası sezon sonunda sona eriyor. Tecrübeli kaleci kariyerine ABD'de devam etme kararı aldı.

Güncellenme 21 Mayıs 2019 15:57

Fenerbahçe’den sezon sonunda ayrılacağı kesinleşen Volkan Demirel, kariyerine bundan sonra ABD’de devam etme kararı aldı.

Volkan Demirel ile sözleşmesi sezon sonunda sona erdirecek olan sarı-lacivertli takım, yeni sezon için yeni bir kaleci arayışına başladı. Böylece Demirel’in 17 yıllık Fenerbahçe serüveni de sona ermiş oluyor.

Volkan Demirel’e veda ediyor

Fenerbahçe formasını 2002 yılından bu yana giyen ve mukavelesi haziran ayının sonunda bitecek olan 37 yaşındaki Volkan Demirel’e artık veda edilecek.

17 yıldır Fenerbahçe’de

Tecrübeli file bekçisi, sarı-lacivertli takımda geçirdiği yaklaşık 17 yılda 5 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Unutulmaz performanslar sergilediği Fenerbahçe'de yaklaşık 600 maça çıkan Volkan, 2 kez Türkiye Kupası, 3 kez de Süper Kupa'yı kaldırdı.