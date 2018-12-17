Volkan Ballı'ya Fenerbahçe'de kritik görev

Fenerbahçe, futbol A takımı idari menajerlik görevine Volkan Ballı'yı getirdi.

Güncellenme 17 Aralık 2018 13:09

Fenerbahçe’de Ersun Yanal geldikten sonra değişim hızlı başladı. Önce kadro dışı kalan oyuncuları kadroya tekrar alınacağını duyuran kulüp, bu kez de A takımı idari menajerlik görevine Volkan Ballı'yı getirdi.

Ballı, eski görevine geri döndü

Fenerbahçe’den konuya dair yapılan açıklamada; futbol A Takımı’nın İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı’nın getirildiği belirtilerek, “Volkan Ballı'ya Fenerbahçe ailesine hoş geldin ve yeni görevinde başarılar diliyoruz” denildi.

Fenerbahçe’nin eski idari menajerlerinden Volkan Ballı da, bu gelişme sonrası eski pozisyonuna geri dönmüş oldu.

Ballı’ya kritik görev

Ballı’nın takımdaki en önemli görevinin ise futbolcular arasındaki arkadaşlık bağlarını güçlendirmek ve yönetim ile teknik ekip arasında güçlü bağı sağlamlaştırmak olacağı belirtildi.

Daha önce ne demişti?

Daha önce takıp dönüp dönmeyeceği konusunda açıklama yapan Ballı, kimsenin Fenerbahçe’den gelecek bir göreve hayır demeyeceğini, kapıda bekçilik olsa dahi Fenerbahçe için bu bekçiliği yapacağını, fakat kendisine ihtiyaç olacağını ummadığını söyledi.