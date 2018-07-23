History'nin dünyaca ünlü dizisi Vikings'in yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 15:58

ABD'de düzenlenen Comic Con 2018 etkinliğinde Vikings'in 5 sezon fragmanı yayınlandı. Kral Ragnar'ın oğulları arasında çıkan iktidar savaşı tam gaz devam ediyor. History'nin dünyaca ünlü dizisi Vikings, 28 Kasım 2018'de yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Geçen sezon kanlı savaşlara neden olan dizi Türkiye'de de beğenilerek izleniyor. Peki Vikings'in yeni sezonunda büyük savaşı kim kazanacak?