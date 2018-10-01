Vergi borcu olanlar dikkat! Bugün son gün

Yapılandırma kapsamında ilk taksit için vatandaşa tanınan süre bugün sona eriyor.

Güncellenme 01 Ekim 2018 11:50

Vergi affı ile 31 Mart öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçları için vatandaşa yapılandırma hakkı tanınmıştı. Yapılandırma kapsamında ilk taksit için vatandaşa tanınan süre bugün sona eriyor.

21.00'e kadar tüm vergi daireleri açık kalacak

Başvuru 27 Ağustos'ta sona ermiş ve ilk taksit ödemesi de Eylül'de başlamıştı. İlk taksit ödemesinde süre bugün doluyor. Peşin ödemeye yüzde 90 indirim fırsatında da son gün bugün. Ödeme için yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle bugün saat 21.00'e kadar tüm vergi daireleri açık kalacak.

İkinci taksit ödemeleri ise 30 Kasım'a kadar yapılabilecek

İkinci taksit ödemeleri ise 30 Kasım'a kadar yapılabilecek. Birinci taksiti zamanında ödeyen kişi, kalan taksit tutarının tamamını ikinci taksit döneminde peşin öderse, yüzde 50 indirim var. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin zamanında ve eksiksiz ödenmesi şart.

PTT'den ve vergi dairelerinden taksit ödenebiliyor

Ödemeler, 'gib.gov.tr'de yer alan interaktif vergi dairesi uygulamasından, 'Borç Sorgulama ve Ödeme' bölümünden yapılabiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla banka şubesinden, PTT'den ve vergi dairelerinden taksit ödenebiliyor.