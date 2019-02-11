Venezuela'dan ABD'ye "korkmuyoruz" mesajı

Venezuela ordusu, ABD'nin ülkeye müdahalesinin konuşulduğu şu günlerde askeri tatbikat yapma kararı aldı.

Güncellenme 11 Şubat 2019 09:51

Venezuela ordusu, ABD’nin askerli müdahale tehditlerini artırdığı şu sıralar beş gün boyunca devam edecek bir tatbikata başlıyor. Bu kapsamda açıklama yapan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Donald Trump da dışarı, tehditleri de dışarı" tehdidinde bulundu.

Tatbikat hazırlıkları

Venezuela ordusu, Latin Amerika’da İspanyol yönetimine karşı yürütülen bağımsızlık hareketinin lideri Simon Bolivar'ın Angostura Konuşmasının 200. yıldönümü dolaysıyla askeri tatbikat düzenleme kararı aldı.

Tatbikata üst düzey katılım

Tatbikat kapsamında ülkenin Miranda eyaletinde yapılan askeri törene, kara ve hava birliklerinin komutanları ile birlikte ülkenin lideri Maduro ve Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de katıldı.

Maduro’dan Trump’a sert sözler

Tatbikat öncesi askere hitap eden Maduro, Bolivar’ın 200 yıl önce yaptığı konuşmada bağımsızlığın temek ilkelerini belirlediğini, silahlı kuvvetlerin burada olduğunu, 200 yıldır vatanı için savaşanların burada olduğunu belirterek, “Donald Trump da dışarı, tehditleri de dışarı" ifadelerini kullandı.

15 Şubat’a kadar sürecek

ABD'nin askeri müdahale tehditlerinin arttığı bir dönemde başlayan ve 15 Şubat'a kadar sürecek tatbikatta, ordunun operasyonel hazırlığı ile olası milis güçleri ile ortak çalışma kapasitelerinin test edilmesi amaçlanıyor.