Venezuela'dan ABD'ye flaş suçlamalar

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, ABD'nin darbenin arkasında değil, öncüsü olduğunu söyledi.

Güncellenme 24 Ocak 2019 22:24

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD’nin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasını sert bir dille eleştirdi.

ABD’ye tepki

Bakan Arreaza, ABD hükümetinin Venezuela'daki darbe girişiminin arkasında değil, aksine önünde olduğunu, artık maske bile takmadan gizlenmeden böyle bir girişimde bulunmasının dikkat çekici olduğunu, darbeyi Washington'da planladıklarını, dünyadaki uydu hükümetlerine, aktörlerine talimatlar vererek açık bir şekilde uyguladıklarını söyledi.

İktidara dev destek

Venezuela'da dün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Kimler Guaido’nun yanında

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Maduro halka hitap etti

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalılaya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.