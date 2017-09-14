Venezuela'daki krize çözüm aranıyor

Dominik Cumhuriyeti Başkanı Medina, Venezuela'daki siyasi krizin çözümü için ülke yönetimiyle 5 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirdi.

Güncellenme 14 Eylül 2017 11:42

Venezuela'da iktidar ve muhalefet temsilcileri, ülkedeki siyasi krizin çözümüne yönelik görüşmelerin devam ettirilmesi amacıyla Dominik Cumhuriyeti'ne geldi.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Danilo Medina, daveti üzerine ülkeye gelen Venezuelalı hükümet ve muhalefet heyetleriyle 5 saatten uzun süren bir görüşme yaptığını açıkladı.

Medina, görüşmede bir tür müzakereye varılmasının çok arzu edildiğini gözlemlediğini aktararak toplantılara bugün de devam edeceklerini söyledi.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Venezuelalı heyetlerle ayrı ayrı mı yoksa bir arada mı görüştüğü konusunda bilgi vermedi.

Venezuela hükümet heyetinde yer alan Caracas Belediye Başkanı Jorge Rodriguez, yeni müzakerelere şans tanıdığını dile getirirken muhalefet lideri Julio Borges, ana muhalefet koalisyonunun ana hatlarıyla belirlediği koşulların karşılanmaması halinde yeni görüşmelerin yapılmayacağını kaydetti.

Venezuela muhalefeti, geçen yıl Vatikan'ın arabuluculuğundaki görüşmelerden, sosyalist hükümeti taahhütlerini yerine getirmemekle suçlayarak çekilmişti.

Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü.

Ülkede mart sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde en az 125 kişi hayatını kaybetti.