Venezuela'da ordu halkın üzerine ateş açtı iddiası!

Maduro taraftarı bazı askerlerin Venezuela halkının üzerine ateş açtığı iddia edildi.

Güncellenme 22 Şubat 2019 22:23

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlı bazı askerler, halkın üzerine ateş açtı. Açılan ateşte 1 kişi ölürken, en az 15 kişi de yaralandı.

Olay, Bolivar eyaletinde bulunan Gran Sabana kentine, Brezilya sınırından birkaç kilometre mesafede meydana geldi.

“Yerli halkın bulunduğu otobüs saldırıya uğradı”

İnsan Hakları avukatı Tamara Suju, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yerli halkın üyelerinin olduğu otobüs Santa Elena de Uairén'de ordu mensupları tarafından saldırıya uğradı" dedi.

“Ölü ve yaralılar var”

Muhalif milletvekilleri Américo de Grazia ve Angel Medina, insani yardımın Venezuela'ya girişini yerli halk ile ordu arasında çatışma olduğunu doğruladı. Olayın rejimin Brezilya sınırını kapatmasından saatler sonra meydana geldiği açıklandı. Ölen kişinin Zoraida Rodrguez isimli bir kadın olduğu, yaralıların ise hepsinin erkek olduğu bildirildi. Yerel El Nacional gazetesine göre, hafif yaralılar bölgede bulunan Rosario Vera Zurita Hastanesine kaldırıldı. Durumları ciddi olanlar ise Boa Vista'ya sevk edildi