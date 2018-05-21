Venezuela tekrar "Maduro" dedi

Venezuela'da yapılan seçimlerde Maduro, 5 milyon 800 bin kişinin kendisine verdiği yüzde 68 oy oranı ile 2025’e kadar tekrar devlet başkanı oldu.

Güncellenme 21 Mayıs 2018 10:42

Venezuela'da yapılan seçimin sonuçları belli oldu. Ülke genelinde seçimlere yüzde 46 civarında katılım sağlanırken, 8.3 milyon seçmenin oy kullandığı belirtildi. Bu kapsamda, Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 5 milyon 800 bin oy ve yüzde 68 oran ile tekrar devlet başkanı oldu. Diğer adaylar, Henry Falcon 1 milyon 820 bin, Javier Bertucci 925 bin, Reinaldo Quijada'nın ise 34 bin 614 oy aldı. Bu seçim sonrası Maduro'nun 2025'e kadar devlet başkanlığı kesinleşti.

Seçimlerde hile iddiası

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra ülkedeki siyasi tartışmalar devam etti. Toplamda yüzde 21 oy alan muhalif adaylardan Falcón, sandıkların kapanmasından kısa bir süre sonra seçimlere hile karıştırıldığını söyleyerek, sonucu kabul etmediğini açıkladı. Ayrıca diğer muhalif liderler de Hükümet'i yardım masalarıyla oy satın almakla suçladı. Maduro taraftarları ise halkın yüzde 46 oranında katılım sağladığı seçimlerin meşru olduğunu ve adil ve özgür bir seçimin söz konusu olduğunu belirtti.

Erdoğan, Maduro'ya başarılar dilemişti

Maduro, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telekonferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, Türkiye ile Venezuela arasında ekonomik ilişkileri geliştirmek için bir anlaşmanın imzalanırken bu gelişme Venezuela devlet televizyonundan canlı yayınlanmıştı.

Seçimler için Maduro'ya başarılar dileyen Erdoğan, "Önümüzdeki hafta yapılacak olan seçiminizi yakından takip ediyorum. Başaracağınıza inanıyorum. 24 Haziran'da bizdeki seçimlerde aynı başarıyla çıkması hâlinde aramızdaki ilişkiler, münasebetler çok daha güçlü bir şekilde gelişecektir" ifadelerini kullanmıştı.