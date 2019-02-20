Venezuela Savunma Bakanı, Trump'a bu sözlerle meydan okudu

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Lopez, Maduro'ya sadık kalacaklarını ve Trump'ın tehditlerle ülkede iç savaş çıkarmak istediğini söyledi.

Güncellenme 20 Şubat 2019 11:21

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm tehditlerine rağmen Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya sadık kalacaklarını, ABD yönetimini ülkelerinde kukla bir yönetim kurmak için cesetlerini çiğnemesi gerektiğini söyledi.

“Ordu şantaj ve tehditlerle manipüle edilemez”

Trump’a cevap veren Lopez, Venezuela’nın kendi devlet başkanı ve genelkurmay başkanı olduğunu, ordunun şantaj ve tehditlerle manipüle edilemeyeceğini belirtti.

“Kayıtsız şartsız bağlı kalacağız”

Lopez, ülkenin anayasasının dışına çıkmayacaklarını, Maduro'ya kayıtsız şartsız bağlı kalmaya devam edeceklerini, kendilerini tanımlayan şeyin onur olduğunu, Venezuela halkını cezalandırmak isteyenlerin yaptırım uygulayabileceğini söyledi.

“Satılık paralı asker değiliz”

Yabancı bir hükümetten asla emir almayacaklarını vurgulayan Lopez, en yüksek teklifi verene satılan paralı askerler olmadıklarını belirtti.

“Trump, iç savaş başlatmak istiyor”

Lopez, Trump’ın amacının Venezuela’nın zenginliklerine çalmak olduğunu, ülkeyi ele geçirmeyi başaramayacaklarını, böyle bir durumda cesetlerini çiğnemeleri gerekeceğini, Trump'ın "insani yardım" yoluyla ülkede iç savaş başlatmak istediğini ileri sürdü.